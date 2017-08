Attaque contre Macky Sall : Le procureur aux trousses d’Amy Collé Dieng

Ça devient plus que sérieux. A la suite de l’enregistrement via Whatsap dans lequel elle tient des propos indécents contre le chef de l’Etat, la Chanteuse Amy Collé Dieng est poursuivie par la justice. L’on peut dire que l’avocat de la société s’en est auto saisit et prend le dossier en main. Selon le site sungal24 : «La police a effectué une descente à son domicile familial à Yeumbeul pour l’arrêter. Heureusement pour elle, la police ne l’a pas trouvée sur les lieux. Néanmoins, les recherches se poursuivent et d’ici peu de temps on en saura plus ». Introuvable Amy Collé Dieng se cache mais très recherchée par la police sous l’ordre du procureur. Selon une source judiciaire «elle s’est apparemment terrée, n’empêche elle sera mise aux arrêts dans les prochaines heures. Croyez-moi. La localisation est un jeu d’enfant ». Vu que la guerrière chanteuse qui ose insulter le chef de l’Etat dit qu’elle est prête à assumer toutes représailles, qu’elle facilite la tâche aux limiers et assume devant le maitre des poursuites sa fameuse déclaration insultant le président de la République qui secoue la toile.

Safiyatou Diouf Ndiaye