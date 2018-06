Attaque contre les musiciens : L’AMS très en colère contre Bouba Ndour

Les musiciens n’ont pas apprécié la sortie de Bouba Ndour, le 21 juin (fête de la musique), lors de son intervention téléphonique à la TFM, citant nôtre regretté Habib Faye comme étant le seul bon musicien du Sénégal. Dans une note parvenue à notre rédaction, ils lui demandent d’arrêter de juger de leurs niveaux et de se faire passer pour un expert en la matière. « Bouba Ndour ne sait pas faire la différence entre un accord de passage et une substitution », disent-ils. Avant de révéler : « Pendant les 6 années durant lesquelles Habib Faye ne jouait plus au Super étoile, personne ne l’a entendu parler de lui. Bouba Ndour a combattu Habib Faye en faisant venir d’autres musiciens étrangers pour le remplacer. » Ils l’accusent de vouloir jouer « au médecin après la mort », car se sentant coupable d’avoir combattu « le génie », « le virtuose » Habib Faye pendant plusieurs années. « Il veut peut-être se racheter en parlant de la sorte et offenser tout un secteur d’activité et tous ces grands musiciens d’un talent et d’un niveau international », s’indignent-ils. Pour la gouverne de Bouba Ndour, ils lui feront savoir qu’Habib Faye n’était pas seulement un bon musicien, mais un génie et il appréciait ses pairs musiciens sénégalais à qui il vouait un respect sincère.

