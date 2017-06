ATTAQUE DE LONDRES : LES CONDOLÉANCES DU SÉNÉGAL À LA GRANDE-BRETAGNE

Le Sénégal « présente ses condoléances » et « exprime sa totale solidarité » à la Grande-Bretagne, suite aux dernières attaques terroristes perpétrées sur son territoire, rapporte un communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur.

« Le gouvernement du Sénégal présente ses condoléances, exprime sa totale solidarité dans cette épreuve au gouvernement et au peuple britannique et réaffirme son engagement dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent », rapporte le texte.

Il souligne que le Sénégal « condamne fermement les attaques terroristes qui ont frappé le Royaume-Uni dans la soirée du samedi 3 juin 2017 et ayant occasionné 7 morts et une cinquantaine de blessés ».

Une camionnette a écrasé samedi soir des passants dans le centre de Londres avant d’aller s’encastrer dans une clôture près de la cathédrale d’un quartier branché de la capitale britannique.

Les trois passagers de la camionnette, armés de couteaux, se sont alors précipités dans des bars proches, tuant à l’arme blanche.

Cet attentat porte à trois le nombre d’attaques terroristes enregistrés en trois mois en Grande-Bretagne, où le 22 mars dernier, par exemple, un homme avait aussi foncé sur la foule sur le pont de Westminster, à Londres, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier.

Deux mois plus tard, un attentat avait fait 22 morts et plus de 100 blessés le 22 mai à Manchester. Un jeune Britannique d’origine libyenne s’était fait exploser à la sortie d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande.