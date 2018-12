Attaque de Strasbourg : Le suspect condamné à 27 reprises

« La ville de Strasbourg est l’un des hauts lieux du jihadisme en France, avec la banlieue parisienne ou Toulouse. C’est un cas qui s’insère très bien dans ce que l’on pourrait appeler la ‘biographie des jihadistes’, d’autant plus que l’individu en question est un récidiviste. On a plusieurs cas de braqueurs qui veulent ‘finir en beauté’ et qui épousent l’islam radical », explique à France 24 Farhad Khosrokhavar, sociologue et spécialiste du jihadisme.