Attaques répétées contre Idrissa Seck Le Pouvoir est-il victime d’une «Idymania»?

Il fascine. Qu’on l’aime ou non, Idy ne laisse pas indifférent. Omniprésent, surmédiatisé, attaqué de tous bords, l’«hyper président» Idy a envahi l’univers des marron-beige. Au point d’être devenu un sujet de conversation incontournable au travail, dans les grandes places, etc. … et même chez le ‘’psy’’ Seydou Guèye ! Le Régime serait-il victime d’une «Idymania» ?

Jamais une personnalité n’a suscité tant d’effervescence et de commentaires au sein du Macky. Depuis quelques jours, Idy a réussi à concentrer et à centraliser tous les regards sur lui en s’imposant finalement comme le principal opposant de Macky Sall. Pour ne pas être jeté aux oubliettes, le patron de Rewmi utilise l’attaque frontale tout en sachant qu’un opposant gagne à être attaqué par l’adversaire au pouvoir plus qu’à être ignoré. Idrissa Seck a mené ce jeu et l’a réussi. Le ‘’Psy’’ Seydou Guèye, le Dircab Me Youm, le tonitruant Cissé Lô, bref tout l’establishment libéral, ont lancé l’assaut contre Idy.

Macky Sall s’est joint au concert de critiques acerbes contre l’opposition, Idy en particulier. Le président Sall le cache en public, mais de sources concordantes, Idy l’obsède. Idy est devenu un candidat redoutable parce que Macky sait qu’il a blessé un ‘’lion’’ qui fera tout pour le faire chuter. Il sait qu’Idy revient aussi un peu pour lui, pour saigner la bête blessée. Il a beau avoir essayé de mettre l’ancien PM hors course en affaiblissant son parti, mais Idrissa Seck apparaît pour lui comme un fantôme qui hante toujours ses nuits.

Idy a provoqué le Pouvoir et l’a forcé à se focaliser sur sa personne. Politiquement, il fait l’actualité. On ne parle que de lui. La presse en fait la personnalité politique qui intéresse. Mieux, Idrissa Seck comprend l’effet de la parole dans la conscience publique d’une société sénégalaise de civilisation orale. Ses répliques et ses attaques, spontanées, brèves et incendiaires contre le régime Apr, font toujours des effets. Et l’APR réagit par un langage maladroit et injurieux et des assauts axés uniquement sur la personne d’Idrissa Seck. En réalité, son intelligence verbale lui donne la capacité d’attaquer avec un jeu de calembour qui lui permet de conquérir l’esprit public.

M. BA