Attention au blocage des cartes d’identité nationales !!!

Depuis le lancement du processus d’inscription pour l’obtention de la carte nationale d’identité numérisée, le 5 octobre 2016 par la direction de l’automatisation du fichier, nous avons tous constaté les lenteurs qui ont accompagné l’installation des différents centres d’inscription sur l’étendue du Sénégal.

Pour rappel, les inscriptions se faisaient uniquement au niveau des préfectures et sous-préfectures, occasionnant ainsi des rushs et d’interminables files d’attentes, pour disposer du sésame devant permettre à tout citoyen sénégalais de voter le 30 Juillet 2017. L’insuffisance des commissions et leur installation quasi-anarchique avec des localités favorisées (10 commissions à Touba contre 2 à 3 au plus dans la plupart des chefs-lieux de départements) et d’autres laissées en rade (grand Yoff), ont été fortement décriées durant les 3 à 4 premiers mois du processus.

Face à cette peine pourtant « bien évitable » des sénégalais, pour jouir de leur droit fondamental de s’inscrire sur les listes électorales afin de disposer d’une carte d’identité et de voter, les autorités administratives ont dû, médecin après la mort pour emprunter l’expression, augmenter les centres d’inscription dans toutes les localités et faire sillonner des commissions mobiles dans les quartiers.

Malgré tout cela, avec le délai très court de la période d’inscription, beaucoup de sénégalais n’ont pu s’inscrire à temps, comme l’atteste, les centres d’inscriptions qui ont été pris d’assaut 72 H avant l’arrêt, le 23 avril 2017.

Avec plus de 5 millions d’inscrits, selon l’estimation faite en début d’avril, ce chiffre dépasse les prévisions, ce qui nous conduit à nous poser deux questions essentielles :

Est-ce que toutes les cartes d’identité nationales peuvent être émises avant mi-juillet ?

Si c’est le cas, est-ce que tous les sénégalais peuvent retirer leurs cartes avant le jour des élections législatives ?

Au rythme où se déroulent les opérations de confection de cartes, mais surtout, celles relatives à leur retrait, nous avons de fortes craintes que beaucoup de sénégalais ne puissent voter faute de disposer de ce précieux sésame dans les délais.

C’est pourquoi, nous lançons un appel solennel à tous les leaders de la coalition «Manko Taxawu Sénégal», afin de ne ménager aucun effort pour veiller à ce que ces opérations de retrait de cartes d’identité ne souffrent d’aucun blocage délibéré, dont le seul but est d’empêcher le vote sanction de ces nombreux jeunes inscrits et déçus par ce régime incapable de tenir sa promesse de 500 000 emplois depuis 5 ans.

A deux mois des élections législatives, à notre humble avis, le débat ne doit plus porter sur le fichier électoral mais doit plutôt être accentué sur le déploiement des moyens nécessaires pour que tous les sénégalais puissent disposer de leurs cartes d’identité. Il suffit de faire un tour au niveau des préfectures et sous-préfectures, pour se rendre compte des difficultés que rencontrent encore les sénégalais pour retirer leurs cartes. La multiplication des centres de retrait dans tout le pays, en plus des centres déjà existants est une priorité si vous voulez que tous les sénégalais retirent leurs cartes avant le jour des élections.

Nous saisissons enfin, cette occasion pour remercier vivement le président Wade, notre principale source d’inspiration, pour avoir accepté d’accompagner et de fédérer tous les partis de cette forte coalition de «Manko Taxawu Sénégal» autour de l’essentiel, afin de libérer le peuple sénégalais de cette dictature érigée en règle et instaurer une vraie démocratie.

Descendons sur le terrain, remobilisons la base et travaillons surtout pour un éveil des consciences des populations souvent victimes de la désinformation et de la manipulation médiatique.

Seule la vérité des urnes triomphera de ce régime aux abois, c’est la seule solution pour faire partir à jamais la dynastie Faye-Sall-Timbo-Gassama.

Ensemble pour libérer le SÉNÉGAL du Mackysard !

Vive la Coalition « Manko Taxawu Sénégal » !

Oulimata Kane, Membre du Comité Directeur du PDS

Présidente Section féminine UJTL Grand-Yoff