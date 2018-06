Attribution d’un contrat d’affermage à la SDE: Mansour Faye dément

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a démenti l’information selon laquelle un nouveau contrat d’affermage, pour la gestion de l’hydraulique urbaine, a été accordé à la Société des Eaux du Sénégal (SDE).

La Société des Eaux du Sénégal (SDE) n’a pas encore la mainmise sur la gestion de l’hydraulique urbaine et périurbaine. La précision est faite par le Ministre de l’hydraulique qui révèle que le nom de l’entreprise attributaire ne sera connu qu’à l’issue d’une évaluation de tous les critères préalablement établis. « A l’état actuel du processus, aucune attribution n’a été faite au profit d’une entreprise ou d’une autre », recadre le ministre Mansour Faye. Il ajoute : «un appel d’offres international a été lancé, qui a permis de retenir, après évaluation, les offres techniques des trois entreprises suivantes : SDE, Véolia et Suez.

Et poursuivre: «la suite de la procédure a été marquée par la proposition d’offres financières par les trois entreprises ci-dessus ». « Ces offres ont été évaluées par la Commission mais, à elles seules, ne suffisent pour l’adjudication d’un marché public », précisent les services du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement. En un mot comme en mille, se veut précis le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement: “la procédure d’attribution suit son cours normal et ce n’est qu’à l’issue d’une évaluation de tous les critères préalablement établis qu’on pourra connaitre le nom de l’entreprise attributaire du contrat d’affermage portant gestion et exploitation de l’hydraulique urbaine au Sénégal”.

M.BA