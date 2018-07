Qualité des services: La DGID lance «Mon espace perso»

Après la plateforme etax qui permet de déclarer et de payer ses impôts en ligne, dédiée aux contribuables ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions de francs, la Direction générale des impôts et domaines (DGID) va lancer un nouveau produit dénommé « Mon espace perso ».

C’est ce qui ressort d’une rencontre tenue hier avec la presse. Ceci permet à la DGID de poursuivre son élan d’ouverture et de transparence à l’endroit des usagers. En effet, « Mon espace perso », apprend-on, est une plateforme Web d’échange permanent entre le contribuable et les services de la Direction générale des impôts et domaines.

Dans sa présentation, Mme Ndèye Aissatou Ndao, Directrice des services informatiques, a rappelé que cette solution est une innovation technologie issue du Hackathon tenu à Dakar, en novembre 2016, sur une initiative conjointe de l’Etat du Sénégal, à travers le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan, et du Fonds monétaire international (FMI).

D’après elle, cette plateforme simplifiée permet à chaque usager qui y souscrit, de disposer d’un compte en « T » consultable en ligne et qui affiche les déclarations en débit et les paiements en crédit. Cet instrument est simple d’utilisation, interactif et fiable.

Ainsi, elle a précisé que les fonctionnalités permettront à l’usager d’accéder à l’ensemble des informations de son dossier fiscal matérialisé, en toute transparence. Dans la deuxième phase, cette application permettra de télé-déclarer et de télé-payer ses impôts et taxes.

« L’application est actuellement ouverte à tous les contribuables qui ont un chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 millions de francs CFA. Avec ce nouveau service, la DGID va améliorer la qualité des données fiscales des contribuables avec un service et un suivi personnalisé des requêtes » a-t-elle expliqué.

Ainsi, l’objectif final est d’établir une relation de confiance avec les usagers, qui sera fondée sur la transparence. Dès lors, l’usage massif de cet outil permettra de mieux consolider l’implémentation des télé-procédures à la DGID.

Zachari BADJI