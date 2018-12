Auchan Sacré-Cœur fermé

Les autorités municipales de la commune de Mermoz Sacré-Cœur ont procédé, ce lundi matin, à la fermeture d’Auchan Sacré-Cœur, pour défaut de paiement de taxe. Une situation que déplorent les clients dudit magasin de distribution, en ce jour de fête.

Lamine Niane, responsable de la voirie à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, déclare : « On a usé de tous les voies et moyens possibles, mais ça n’a pas abouti et c’est ce qui nous a poussé à arriver à ce stade-là avec Auchan », rapporte-t-il au micro de Sud Fm.

Cependant, des négociations entre les responsables d’Auchan et la commune de Mermoz Sacré-Cœur sont en cours, selon le responsable de la voirie.