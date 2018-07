Auchan traqué en France

Sale temps pour Auchan. Au moment où le groupe français fait face à l’hostilité des commerçants sénégalais, en France, l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête sur les alliances à l’achat nouées entre Auchan, Casino, Metro et Shiever, ainsi qu’entre Carrefour et Système U. Pour mémoire, ces groupes, incités à nouer des alliances pour réduire leurs coûts, sont menacés depuis quelques années par la montée en puissance de géants du e-commerce comme Amazon. « L’Autorité a décidé de renforcer ses investigations sur ces rapprochements à l’achat et a ouvert, pour chacun de ces accords, une enquête afin d’évaluer l’impact concurrentiel de ces rapprochements sur les marchés concernés, tant à l’amont pour les fournisseurs, qu’à l’aval pour les consommateurs », indique l’institution dans un communiqué.