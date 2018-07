Audience avec les étudiants au palais : Ce qui n’a pas été dit

L’audience que le président Macky Sall avait accordée aux élèves et étudiants républicains (Meer), avait fait polémique. Le coordonnateur du Meer, Moussa Sow, rétablit la vérité des faits.

Le mercredi 30 mai dernier, Macky avait reçu au Palais les élèves et étudiants de l’Apr. Une rencontre qui s’était mal terminée. Les choses ont dégénéré lorsque certains membres du Meer ont été retenus à la porte du palais, alors qu’une dizaine d’entre eux étaient déjà à l’intérieur. Il y a eu des blessés et des interpellations. Le coordonnateur du Meer, Moussa Sow, revient sur ces incidents et rétablit la vérité des faits. « Ce qui s’est passé c’est que lorsque le Président a voulu nous prendre au Palais, on a été contactés en termes de 5 candidats. Nous devrions choisir 50 étudiants en raison de 8 par candidat, 2 par université régionale et 2 de l’ancien bureau», nous confie Moussa Sow. «Mais malheureusement, les étudiants sont venus en masse et voulaient à tout prix serrer la main à leur mentor», a fait savoir le coordonnateur du Meer. Tout en remettant ces incidents du Palais dans l’excès d’engagement des étudiants, il n’écarte pas la thèse de l’infiltration ce jour-là.

L’heure n’est plus à la parlotte

Ces incidents loin derrière, le Meer dit engager la bataille de la réélection de Macky. Selon son coordonnateur, le Meer a fini d’affiner sa stratégie en vue de permettre à son candidat, Macky Sall, d’être réélu au premier tout. En quoi faisant ? «Nous avons des Meer locaux que nous allons réactiver, sans compter les démembrements au niveau des universités régionales. Toutes les forces dormantes du mouvement des élèves et étudiants libéraux seront réveillées et mises en activité », a annoncé le jeune apériste Sow. Le patron du Meer ajoute : « Ce qui est intéressant est que tous ces étudiants sont des votants avant d’être de potentiels porteurs de voix dans leur localité. Nous allons nous activer remarquablement d’abord dans la campagne de collecte des signatures, ensuite dans la campagne électorale pour réélire au premier tour le Président Macky Sall. » «Souvent, ce qui bloquait notre déploiement, c’est le désordre et les querelles de bas étage », reconnaît Moussa Sow. Mais tout cela n’est que vieux souvenir, pour reprendre ses propos. « Aujourd’hui, nous pouvons soulever des montagnes car nous nous sommes inscrits sur une dynamique unitaire. Nous restons soudés et attachons un prix élevé quant au respect de la parole du Président. »

Les cas Karim-Khalifa

Le coordonnateur du Meer, Moussa Sow, a également donné son avis sur l’affaire Karim Wade et Khalifa Sall. « Tout le monde sait que sous Macky, le Sénégal est un Etat de droit et une démocratie modèle. Le droit s’applique à tous les citoyens sans distinction. Monsieur Karim Wade a demandé de s’inscrire sur les listes électorales. L’administration a traité cette demande et l’a rejetée, au même titre que plus de 5000 autres, conformément aux dispositions de l’article L31 du Code électoral qui prescrit de ne pas inscrire les citoyens qui ont fait l’objet de certaines condamnations», constate-t-il. Sur l’arrêt de la Cedeao favorable à Khalifa Sall, il estime que cette procédure ne peut pas avoir d’impact sur la procédure engagée contre Khalifa Sall. » « L’arrêt de la Cedeao ne peut pas infirmer la décision qui a été rendue par le tribunal condamnant Khalifa. Seules les décisions de justice rendues souverainement par les juridictions sénégalaises conçoivent et doivent s’appliquer au Sénégal », souligne M. Sow. « Dans cette affaire, l’opposition est de mauvaise foi. »

Georges Emmanuel Ndiaye