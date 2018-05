Audience avec Macky : ce que les étudiants réclament à Macky

Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont été reçus en audience par le chef de l’État, ce samedi au Palais présidentiel. Les Echos a levé le voile sur les exigences faites à Macky Sall. Le journal rapporte qu’ils réclament la revalorisation des bourses allant de 18.000 à 20.000 pour la demi et de 36.000 à 40.000 F pour la bourse entière. Ils ont également demandé la réduction du prix des tickets de 75 à 50 pour le petit-déjeuner et de 150 à 100 pour le déjeuner et le diner. Ils exigent toute la lumière sur le meurtre de Fallou Sène, tué par balle à l’Ugb.