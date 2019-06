Audience Macky-Pharmaciens : 200 millions contre les faux médicaments

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, accroché à Yoff Layène par Senego, à l’occasion de la prière de la Korité, a bien voulu revenir sur l’audience que le chef de l’Etat a accordée mardi, au Syndicat des pharmaciens privés et à l’Ordre des pharmaciens. Une audience « fructueuse » et survenue au moment où Woury Diallo, impliqué dans un trafic de médicaments et condamné, a pu obtenir la grâce présidentielle. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, le chef de l’Etat a bien compris le message des pharmaciens qui luttent contre les faux médicaments. Et le Président Sall, au cœur également de ce combat, révèle-t-il, a dégagé 200 millions FCfa…