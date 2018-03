Audience au Palais Macky a reçu le DG du COUD

Le Président Macky Sall a reçu, hier au Palais, une délégation de la Nouvelle dynamique républicaine de Podor, emmenée par Dr Cheikh Oumar Anne.

De sources concordantes au fait de ce qui se trame dans les plus hautes sphères de l’Etat, Oumar Anne, le Dg du Coud a été reçu ce mercredi par le Pr Macky Sall.

Une audience qui sonne comme la consécration de la légitimité populaire du Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) et compagnie. Nous avons cependant pu glaner qu’ils étaient plus de 300 militants et militantes de l’APR de Podor à investir la Salle des Banquets. En effet, Dr Anne était accompagné par Mamadou Bocar Sall (maire de Guédé village, la plus grande commune du département de Podor et 2e dans la région de Saint-Louis), Mamoudou Dème (maire de Golléré et PCA de la BNDE), Aliou Gaye (maire de Fanaye), Djiby Mbaye (maire de Pété), El Hadji Malick Gaye (maire de Niandane), Thierno Ndiaye (maire de Gamadji Sarré), Mamadou Bachir Sall (maire de Dodel), qui a profité de l’occasion pour présenter au Président une délégation de son ex-parti qu’il a fondu dans l’APR. Plus de 20 adjoints au maire étaient également présents, de même que des DG dont Lamine Sow d’Air Sénégal, des responsables politiques à l’image de Karass Kane, ancien PCR de Fanaye, Souleymane Sow et Lamine Ba de Boké Djalloubé, le député Moussa Thiam, des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales (Arouna Gallo Ba, Rougui Ly), Amadou Tidiane Anne, l’ambassadeur itinérant Botol Ba. La COJER départementale était représentée par une délégation conduite par son coordonnateur Moussa Sarr. Les marabouts du département de Podor étaient également de la partie.

Les principaux orateurs ont expliqué le sens de leur démarche dans le cadre de la Nouvelle dynamique. Ils ont indiqué que c’est l’indifférence avec laquelle ils ont été accueillis et traités qui a révolté leurs militants. A les en croire, c’est grâce à Cheikh Oumar Anne qu’ils ont tenu bon. «Il nous a montré de la considération et du respect. C’est pourquoi nous l’avons soutenu dans cette initiative», a déclaré un des orateurs.

Quant à Dr Anne, nos sources révèlent qu’il a exprimé sa gratitude au Président Sall qui a bien voulu les recevoir. Il a souligné que le Chef de l’Etat est à ses yeux le porte-flambeau de la bataille pour l’émancipation du peuple sénégalais. Et il a ajouté que tout ce qu’il fait, c’est grâce au Président Sall.

Toujours d’après nos sources, Macky Sall a reconnu la force de la Nouvelle dynamique et a dit comprendre leur message. Et pour lui, c’est cela l’essentiel.

Le chef de l’Etat a promis de soutenir la campagne d’inscription sur les listes électorales lancée par Dr Anne et compagnie dans le dessein de porter le nombre d’électeurs du département de Podor de 190 000 à 250 000.

En ce qui concerne l’autre tendance de Podor, elle a été, selon nos sources, royalement ignorée par les orateurs. Le Président Sall a indiqué qu’il pourrait recevoir ses animateurs s’ils en font la demande. Il a ajouté que Farba Ngom, qui était le maître de cérémonie, pourrait éventuellement s’en charger.

Interpellé sur la rencontre, Moussa Sarr, coordonnateur de la COJER du département de Podor, a déclaré que «Seïko (nom de guerre de Cheikh Oumar Anne) vient de démontrer que le Podor, c’est lui».

