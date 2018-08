Audience au Palais: Mbagnick Diop reçu par son ami Macky Sall

Ce sont nos radars fureteurs, qui ont systématiquement élu domicile au Palais Présidentiel de Dakar, qui nous vendent la mèche. Le très dynamique président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), Mbagnick Diop, a été longuement reçu, hier après-midi, au Palais présidentiel par son vieil ami de Président de la République, Macky Sall.

Même si rien n’a suinté de leur entrevue, il nous revient que l’audience entre l’actuel locataire du Palais et son conseiller back-office, le Pdg du Groupe Promo Consulting, s’est déroulée dans «une ambiance bon enfant».

Tout naturellement ! Si l’on sait que les deux hommes accumulent les amabilités et s’apprécient. Leurs relations, qui datent de Mathusalem, sont un secret joliment gardé. M. Diop entretient, à l’abri des regards et des agendas officiels, une vraie relation avec Macky Sall.