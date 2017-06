Audio – Ahmed Khalifa Niass répond à Oustaz Iran Ndao : IL ne sera jamais une…

Il ne fait que des bêtises.Telle est la synthèses de l’adresse de Ahmet Khalifa Niass à l’endroit de Iran Ndaw.Selon lui ,cet homme est tout faux et même de nom.Il s’appelle Ibrahima Badiane et non Iran Ndaw.Selon toujours le marabout niasséne,Iran Ndaw ne sera jamais une voix valable pour Tivaouane.

Il a demandé au procureur de stoper ce prêcheur qui va tout droit vers la dérive. Ahmet Khalifa Niass était l’invité de RFM matin..

