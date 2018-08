Audiovisuel : Le Cnra devient la Harca

Le Cnra, dont la première mouture était le Haut Conseil de l’Audiovisuel (Hca), créé en 1992, change de nom. Le gendarme des médias va céder la place à la Haute autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Harca).

Elle sera dirigée par l’ancien Directeur général de la Rts Babacar Diagne, jusque-là ambassadeur du Sénégal à Banjul. Il succède ainsi à Babacar Touré, en fin de mandat. La Harca, dès le démarrage de ses activités prévu sous peu, aura pour mission d’assurer la régulation de la communication audiovisuelle.

A ce titre, elle aura entre autres mission d’assurer le respect des principes d’indépendance et de libre exercice de la communication audiovisuelle, de garantir et d’assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle, de favoriser et de garantir le pluralisme dans la communication audiovisuelle, de garantir l’expression pluraliste des courants d’opinion, particulièrement pendant les périodes électorales, de garantir l’indépendance et d’assurer l’impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle , de veiller au respect de l’éthique et de la déontologie en matière d’informatio