Le 22 juillet 1994: Yaya Jammeh s’empare de force du pouvoir

Jeune officier, Yaya Jammeh opère son coup sans tambours ni trompettes. Il devient l’homme fort de la Gambie en renversant le père de l’indépendance sans bruit. Le forfait de Jammeh, ce 22 juillet 1994, ne rencontre aucune résistance et voit tout simplement la chute du président gambien d’alors. C’est le début d’un régime autocrate en terre gambienne.

A la tête de la Gambie depuis son indépendance en 1965, le président Dawda Jawara sera déposé après plusieurs décennies au pouvoir. Un coup d’Etat exercé sans effusion de sang et dans un calme qui continue d’interpeller. Soutenu par un groupe de quatre officiers, Yaya Jammeh, alors âgé de 29 ans, s’empare du pouvoir à la surprise générale. Déchu, le président Jawara n’oppose aucune résistance. Il quitte le pays pour aller s’installer à Dakar avec sa famille refusant ainsi la proposition de Jammeh qui lui suggère de rester en Gambie à condition de renoncer à la politique.

22 ans de dictature et de folie de grandeur

Pour légitimer son pouvoir, le président Yaya Jammeh dissout le Conseil provisoire de gouvernement des forces armées (la junte militaire) et créé son propre parti pour le scrutin présidentiel organisé en 1996. La pression extérieure et la situation économique de plus en plus drastique du fait de l’embargo qui lui est imposé vont avoir raison de la ténacité du jeune chef de l’Etat. Sans surprise, son parti, l’Alliance patriotique pour la réorientation et la construction (APRC) remporte les élections du 26 septembre 1996 et Jammeh devient légitimement le président de la Gambie.

Le règne de Yaya Jammeh a été un cauchemar pour le peuple de la Gambie. Autoritaire, l’homme fort de Kanilai ne tolère aucune dissidence et commet de graves violations des droits de l’homme. Pendant les 22 ans qu’il a été à la tête de la Gambie, son régime a été coupable de crimes crapuleux dont des assassinats et tortures de journalistes et emprisonnements d’opposants. De multiples rapports d’organisations de défense des droits de l’homme l’ont condamné à plusieurs reprises.

La dernière forfaiture de Jammeh et l’intervention de l CEDEAO

Après quatre mandats, Yaya Jammeh s’est illustré comme étant un dictateur pour qui la liberté d’expression ne signifie rien du tout. Sa folie de grandeur le conduit à s’arroger différents titres qui souvent prêtent à rire. Malgré son diplôme de baccalauréat, l’homme dit détenir des savoirs en médecine et se présente comme « Professeur El hadj Docteur Yaya Abdul-Aziz Jemus Junkung Nasiru Den Jammeh ».

Après avoir exilé les plus grands de l’opposition, Yaya Jammeh organise une élection présidentielle qu’il pense devoir remporter sans doute. Mais le ras-le-bol du peuple va se traduire par l’élection d’un candidat de l’opposition. Le peuple électoral prend ainsi sa revanche sur le régime de Jammeh qui devra céder le témoin à un autre.

Battu lors de ce scrutin de décembre 2016 par Adama Barrow, l’autocrate Jammeh reconnaît sa défaite avant de faire un rétropédalage pour tenter s’accrocher au pouvoir. Menacé d’intervention par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au sein de laquelle il ne compte pas beaucoup d’amis, le dictateur va quitter le pays le 21 janvier 2017 pour trouver refuge en Guinée équatoriale. Comme quoi, qui règne par l’épée périt par l’épée.

Par Ababacar Gaye

ababacarguaye@yahoo.fr