Aurore Kichenin va reprsentée la France au concours Miss Monde

Après avoir été élue Miss Montpellier 2016, Miss Languedoc-Roussillon 2016, puis 1re Dauphine de Miss France 2017, Aurore Kichenin va désormais tenter de rafler le titre de Miss Monde. L’étudiante de 22 ans a appris la nouvelle officiellement ce samedi 5 août, alors qu’elle se préparait à transmettre son titre de Miss Languedoc-Roussillon lors de l’élection de la nouvelle reine de beauté régionale à Vias, dans l’Hérault.

>>> Exclu. La jolie Aurore Kichenin, 1e dauphine de Miss France, dévoile les secrets de sa préparation physique

Etudiante en Lettres étrangères appliquées, Aurore Kichenin s’envolera mi-octobre pour Singapour, où va débuter la compétition. La fin du concours et le sacre de la 67e Miss Monde auront lieu à Sanya, en Chine, le 18 novembre 2017. « Nous souhaitons à Aurore de suivre les traces de nos deux françaises les plus titrées au concours Miss Monde : Denise Perrier, Miss Monde 1953, et Marine Lorphelin, 1ère Dauphine de Miss Monde 2013 », a déclaré Sylvie Tellier, la directrice générale de Miss France Organisation, dans un communiqué posté sur Twitter.

>>> Marine Lorphelin « soulagée » de ne pas avoir été élue Miss Monde (VIDEO)

Alicia Aylies, élue Miss France 2017 devant Aurore Kichenin en décembre dernier, devrait logiquement, pour sa part, participer au concours Miss Univers, comme l’a fait avec succès Iris Mittenaere l’an passé. A ce jour, la date et le lieu de la prochaine édition n’ont pas été dévoilés.