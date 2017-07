Australie : panique à bord d’un vol d’AirAsia «percuté par un oiseau»

Peur panique pour les 345 passagers qui ont cru qu’un des moteurs de l’avion avait explosé peu après avoir décollé de l’aéroport international de Gold Coast, sur la côte Est de l’Australie.

Le vol AirAsia D7 207 à destination de la Malaisie a été contraint de se poser peu après son décollage d’Australie, lundi soir, après avoir connu un problème technique. Des passagers paniqués ont rapporté que le moteur droit avait semblé exploser peu après le décollage depuis l’aéroport international de Gold Coast, sur la côte Est de l’Australie.

L’appareil, qui transportait 345 passagers et 14 membres d’équipage, a aussitôt été dérouté sur Brisbane, un peu plus au nord, où il s’est posé sans problème, a indiqué AirAsia. «Les restes de deux oiseaux ont été retrouvés sur la piste de décollage», a précisé la compagnie à bas coût, ajoutant que le moteur droit avait vraisemblablement été percuté par un oiseau.

Cette version semble toutefois peu plausible, selon le consultant en aviation Neil Hansford, interrogé par le Sydney Morning Herald : «Il faudrait vraiment avoir affaire à des oiseaux très volumineux pour causer les dégâts que l’on peut constater sur les premières images du moteur endommagé».

Un passager a «vu de la lumière orange passer par les fenêtres»

Tim Joga, un passager âgé de 31 ans, a confié au Sydney Morning Herald que l’avion s’était mis à vibrer peu après le décollage. «L’avion s’est mis à trembler, il y avait beaucoup de bruit puis il y a eu plusieurs fortes détonations et beaucoup de lumière», a-t-il expliqué. «J’ai vu de la lumière orange passer par les fenêtres». A ses côtés, des passagers paniqués se sont mis à crier.

Il s’agit du second incident en deux semaines pour cette compagnie aérienne. Le 25 juin, un Airbus A330 d’AirAsia à destination de la Malaisie avait déjà été contraint de rentrer en Australie, un passager racontant que l’appareil avait été «secoué comme une machine à laver». Ce vol à destination de Kuala Lumpur avait connu des difficultés environ une heure et demie après son décollage de Perth. Il avait rebroussé chemin et atterri sans encombres à l’aéroport de Perth qui a fait état de «problèmes techniques». La compagnie s’était bornée à dire que «l’équipage prenait des mesures préventives pour vérifier l’appareil».

AirAsia avait subi son premier accident mortel en décembre 2014, lorsqu’un appareil s’était abîmé par gros temps au large de l’Indonésie avec 162 personnes à bord.