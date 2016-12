AUTONOMISATION DES FEMMES DE LA SOUS REGION L’Afao ‘’capacite’’ des femmes sur des techniques de transformation du lait

0

Vingt-cinq femmes de la sous-région ouest africaine viennent de recevoir leurs parchemins sanctionnant une formation d’une semaine sur les techniques de transformation du lait et de ses dérivés. Une formation tenue du 19 au 24 Décembre dernier au centre de l’Afao de Gorom dans le département de Rufisque (Sénégal).

Fin de session de formation ce week-end à Gorom pour 25 femmes provenant de la zone CEDEAO, notamment du Mali, Gambie, Guinée Conakry et Sénégal sur comment transformer le lait en yaourt et en fromage. Un atelier sous régional organisé par l’AFAO grâce à un appui de l’union Africaine (UA) notamment le Bureau interafricain des Ressources Animales (BIRA) des femmes de l’Afrique de l’Ouest (Afao), à travers son programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique (Vet-Gov). Placé ainsi sous le signe de l’intégration africaine ces braves femmes ressortissantes de cinq pays de l’Afrique de l’Ouest ont terminé en beauté leur formation en transformation du lait, organisée par l’Afao. Ainsi, elles ont pendant six jours, au centre d’incubation et de transformation de produits agricoles de Gorom 1, pu acquérir des techniques de conservation et de transformation du lait. Elles ont, à l’issue de l’atelier obtenir des attestations de fin formation accompagné gratuitement du matériel afin de pouvoir pratiquer au retour. S’adressant aux bénéficiaires, le Directeur du centre qui se dit satisfait du bon déroulement de la formation. Tout en leur faisant comprendre que c’est maintenant que leur travail commence. Car, signale-t-il, « en rentrant chez vous, vous serez appelées à démultiplier les techniques que vous avez acquises ici. Et plus encore, après cette formation, s’il n’y a pas d’activités génératrices de revenus, tout ce que nous avons fait jusque Là, serait vain. Nous faisons en sorte qu’il y ait un réseautage entre femmes des différents pays de la sous-région ; d’où une intégration africaine ». Une belle initiative selon Mame Sèye Ndiaye venue de la Gambie. Car, indique-t-elle, cette formation permettra aux femmes bénéficiaires de franchir un pas de plus dans leurs activités génératrices de revenus. Tout en demandant aux initiateurs de l’atelier, de les prendre en compte lors des prochaines formations qui seront organisées. Toutefois, elle signale que toutes les bénéficiaires vont tirer leur épingle du jeu de cet atelier, une fois rentrées chez elles. Cela dans le cadre de leur autonomisation. Un sentiment partagé par Fatoumata Berthé Traoré du Mali. Selon elle, la formation permettra aux femmes de faire beaucoup de choses. Se donnant en exemple, elle fait comprendre : « j’étais dans la filière lait de façon informelle. Mais maintenant, en rentrant, je pourrais transformer mon lait en yaourt, en lait caillé ou en fromage ».

A en croire la président de l’Afao, parmi les défis de sa structure, on peut noter l’autonomisation des femmes et la lutte contre la malnutrition chez ces dernières et chez les enfants. Ce qui est un sacerdoce selon Khady Fall Tall qui souligne qu’en aidant une femme, on paie une dette. Car, fait-elle noter, « chacun d’entre nous, a été aidé par sa mère ».

Djiby GUISSE