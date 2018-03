Incident de Nianao- Autopsie du corps de Amadou Tidiane Baldé

On sait un peu plus sur les causes de la mort du pèlerin Bissau-Guinéen, Amadou Tidiane Baldé lors des incidents avec les douaniers en poste à Nianiao dans la commune Wassadou, département de Vélingara. Le médecin légiste de Tambacounda où le corps sans vie de M. Baldé a été transporté, a donné les résultats de l’autopsie. Selon le rapport du médecin légiste, Amadou Tidiane Baldé est mort par hémorragie externe, suite à une plaie de l’artère fémorale droite. Cette plaie est causée par une arme à feu genre carabine calibre 12. Le corps sans vie du pèlerin a été rapatrié à Médina Gounass pour la prière mortuaire avant l’inhumation dans son village en Guinée Bissau.

L’As