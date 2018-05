Autoroute à Péage: Macky demande une révision des termes de la concession

L’accident de Papis Mballo, membre du groupe Gelongal, sur l’autoroute à péage a fait réagir le chef de l’État. Macky Sall, après avoir présenté ses condoléances, a martelé qu’il ne veut plus que de pareilles choses se reproduisent sur l’infrastructure.

« Nous sommes interpellés sur la nécessité absolue de sécuriser le parcours de l’autoroute à péage. Des grillages ont été faits pour assurer l’étanchéité de la voie. Il faut absolument que cela soit le cas. Il n’est pas possible de laisser des animaux transpercer le dispositif de sécurité. Et j’engage le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que pareil accident ne puisse plus se reproduire sur l’autoroute à péage », a déclaré le Président lors de la cérémonie de la levée des couleurs.

Aussi, Macky Sall a demandé au gouvernement de « hâter le pas sur la révision de la concession de l’autoroute, sur la nécessité de la révision tarifaire sur l’ensemble du tronçon ».