En Auvergne, des zébus en fuite sèment la zizanie

Alors qu’un troupeau de sept zébus divague depuis début juin entre Haute-Loire et Puy-de-Dôme, l’un d’eux a trouvé momentanément refuge au milieu d’un troupeau de vaches. Avant de disparaître à nouveau. La traque continue.

Avez-vous vu les zébus ? Alors qu’un troupeau de ce ruminant africain, échappé d’un élevage de Haute-Loire début juin, divague en pleine nature au nez et à la barbe des autorités et au grand dam des agriculteurs locaux, un zébu a été retrouvé un temps au milieu d’un troupeau de vaches limousines, à La Chapelle-Geneste (Haute-Loire), rapporte Le Progrès.

Jeudi, «probablement sous le coup de la panique» causée par la battue organisée dans les environs, ce jeune zébu aurait perdu la trace des siens. Déboussolé, l’animal a donc fini par trouver refuge au milieu des vaches. L’éleveur de ces dernières a accepté de le laisser tranquille en attendant l’intervention de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Mais, au petit matin, le zébu avait disparu… «Peut-être que sa mère est venue le chercher», suggère la femme de l’éleveur, interrogée par le journal local.

Les zébus doivent être euthanasiés

Dans le village, la colère est palpable. «On devrait s’en prendre au responsable, et pas aux (zébus) qui n’y sont pour rien», s’indigne un habitant. D’ailleurs, à qui appartiennent ces zébus ? Selon La Montagne, à une habitante de Dore-l’Eglise, dans le Puy-de-Dôme voisin. Une femme «connue de la justice pour de mauvais traitements» et qui ne semble «pas décidée à les rattraper» depuis que les bêtes se sont échappées de leur enclos.

Le Progrès croit également savoir que le compagnon de la propriétaire des zébus est défavorablement connu des services d’hygiène, ainsi que des associations protectrices des animaux et de la justice. Il aurait été condamné en avril pour «privation de soins» et «mauvais traitements envers des animaux domestiques».

Les gendarmes et les membres de l’ONCFS ont été chargés mi-juin de retrouver les zébus et de les euthanasier. Entre temps, deux hommes originaires de Camargue se seraient manifestés auprès des autorités, intéressés pour racheter les bovidés. Sauf que ces derniers n’ont pas eu davantage de chance et ne sont pas parvenus à mettre la lasso sur les fuyards. Selon les locaux, les mystérieux zébus erreraient dans la forêt. «On ne les voit pas, ils ne sortent que la nuit», a reconnu Christine Noton, le maire de la Chapelle-Geneste, au Progrès.

