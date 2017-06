AVICULTURE- Un secteur porteur d’espoir

L’aviculture, une activité pratiquée en milieu rural et périurbain, est devenue un moyen de lutte contre l’emploi des jeunes. Un tour dans la zone des Niayes, particulièrement à Diacksao, un village situé dans la commune de Bambilor, permet de voir que la filière est confrontée à la spéculation foncière dans cette zone où les bâtiments poussent comme des champignons. La cherté de l’aliment et l’absence de poussins de qualité constituent également des facteurs bloquants.

Diacksao est le nom d’un village situé à environ trois kilomètres de la commune de Bambilor, dans le département de Rufisque. Sous le chaud soleil, en ce mois de Ramadan, une piste mène vers cette localité où Pape Bakari Coly pratique l’aviculteur depuis belle lurette. Sur place, la ferme est bien clôturée par un grillage. A l’intérieur, se trouvent des bâtiments bien construits, répondant aux normes de la construction pour abriter la volaille. On aperçoit un grand baobab et quelques arbres fruitiers. Son ambition pour l’avenir est de développer ses projets en essayant de rassembler des jeunes ambitieux comme lui autour de la filière avicole.

Régulariser le marché pour satisfaire la demande pour la Korité

A l’approche de la Korité, une fête religieuse où la denrée alimentaire la plus prisée est le poulet, ce jeune aviculteur, produisant près de 24 000 poulets de chair par an (2000 par mois), est prêt pour satisfaire la demande. Selon lui, un problème s’est posé lors de la mise en place pour la fête de Korité. Il n’y avait pas suffisamment de poussins sur le marché. Cette situation le pousse à se demander si cela ne va pas se répercuter sur le marché. « Cette année, pratiquement tous les aviculteurs n’ont pas eu les quantités voulues. Il reste encore beaucoup de choses à faire à ce niveau », regrette Pape Bakari. Pour régler ce problème qui perdure, dans les années à venir, les aviculteurs doivent prendre les devants pour avoir un nombre suffisant de poussins sur le marché. Pour y arriver, ce dernier demande à l’interprofession de la filière avicole sénégalaise, et surtout au collège des producteurs, de s’appesantir sur ce problème et de mettre la pression sur les accouveurs pour qu’ils puissent satisfaire la demande en poussins.

Face à cette équation, celui-ci soutient qu’il existera des endroits où le vide se fera sentir. Dans d’autres endroits, comme les années précédentes, il y a aura une surproduction. Maintenant, il faut faire le tour des fermes pour faire le constat. C’est partant de là qu’on saura s’il y a généralement surproduction ou pénuries de poulets de chair dans le marché. De ce fait, propose-t-il, « Il faut réguler le marché pour satisfaire la demande car on reçoit les commandes même avant les mises en place ».

Un peu plus loin, un autre jeune aviculteur du nom de Landing Sané est en train de faire le déplumage à la main de quelques poulets. Il s’est lancé dans ce secteur depuis 2003 avant de bénéficier en 2015 d’une formation à l’Ecole nationale supérieure d’Agriculture (ENSA) de Thiès, grâce au programme québécois de développement international. «Nous étions au nombre de six à bénéficier d’un financement d’1,6 million. Nous avons fait entrer un nombre de 800 poulets. J’ai déjà eu plus de 600 commandes et je n’aurai pas de problème pour écouler le produit », a fait savoir Landing pour qui l’aviculture est devenue un métier passionnant, mais aussi son gagne-pain. D’après lui, son seul souci pour cette année, c’est qu’il n’y aura pas assez de poulets pour satisfaire la demande. A l’en croire, ils ont des employés qui travaillent dans la ferme et les salaires varient entre 60 à 80 mille francs par mois pour les pondeuses.

S’agissant des poulets de chair, ils sont payés tous les 45 jours. Pour la vente des poulets, il dira : « je vends aux grossistes l’unité à 2700 F. C’est moi qui fais tout le déplumage, la vidange, l’emballage et la livraison à domicile». Et de poursuivre : «Pour un achat de moins de 50 poulets, le prix est fixé à 3000 francs l’unité. Je ne vends pas un poulet qui fait moins de 2kg. J’ai été initié depuis des années mais, avec le temps, c’est devenu un métier passionnant pour moi ».

Spéculation foncière, cherté de l’aliment, absence de poussins de qualité, les menaces de la filière avicole

La filière se avicole se porte plus ou moins bien dans la zone de Rufisque. Mais parmi les facteurs bloquants dans ce secteur, figure en première place la question foncière. « Il arrive que la spéculation foncière nous menace à tel enseigne que la plupart des fermes qui sont installées dans la zone disparaissent. Aujourd’hui, là où on pratiquait la plupart l’élevage des poulets, on n’y voit que des habitations», déplore M. Coly qui sera bientôt le coordonnateur des activités d’une nouvelle fédération avicole qui verra bientôt le jour. Avec l’avancée des constructions, force et de reconnaitre que c’est l’économie qui sera détruite avec des pertes d’emplois au profit des habitations.

En dehors de la spéculation foncière, d’autres difficultés figurent au quotidien des aviculteurs. « Il arrive qu’on peine à trouver des poussins de qualité. La cherté de l’aliment est aussi un problème qui mérite d’être posé sur la table », a martelé Pape Bakari. En effet, les prix avaient connu une hausse au moment où les prix du pétrole flambaient. Ce qui était normal. Aujourd’hui, avec la chute du coût du baril, « tous les prix ont baissé et aucune mesure n’est prise en compte pour faire baisser le prix de l’aliment de la volaille », tonne M. Coly, par ailleurs ancien président du Collège des jeunes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

Zachari BADJI