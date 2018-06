Avions endommagés: L’Aibd commandite un audit, Airbus dépêche un expert à Dakar

Les autorités aéroportuaires ont commandité un audit complet de la situation après l’endommagement des avions suite à la forte pluie qui s’est abattue hier sur Dakar et l’Aéroport international Blaise Diagne à Diass. La gendarmerie en charge du transport aérien a débuté ses enquêtes. Airbus a envoyé un expert pour évaluer les dégâts des appareils endommagés par les vents violents.

« Quand il y a un incident de cette ampleur, on fait une expertise pur faire l’analyse des dégâts. Il y a des spécialistes qui viendront voir quels sont les problèmes, les impacts… C’est la procédure actuelle qui existe dans le monde entier, quand il y a un incident de cette nature. On ne peut faire voler un avion tant qu’on n’aura pas l’étendu des dégâts, des impacts… », explique Philippe Bohn, le Dg d’Air Sénégal.

Il rassure: «Et jamais on ne mettra un passager dans cet avion (Atr 72 tant qu’on n’aura pas fait l’évaluation précise de la situation. Dans cette situation, il y a toujours un expert du constructeur qui vient pour évaluer exactement les dégâts. Comme cela se fait avec toutes les compagnies aériennes du moindre. On ‘est obligé de faire appel à l’expertise la plus pointue pour avoir un état des lieux précis », dit-il, dans L’Observateur.

La société Transair s’en est sortie indemne, avec aucun avion endommagé. Mais, le directeur général Aliou Fall a débarqué à l’Aibd avec un huissier et un assureur pour constater les dégâts de la bâche de son hangar. Khelcom Bâches, qui a confectionné le chapiteau endommagé, est dans le viseur de l’assureur de Transair, rapporte le journal.