Les avocats au Procureur : « Imam Ndao et ses co accusés n’ont pas des têtes de tueur… »

Devant le prétoire, hier, les avocats ont contesté la culpabilité de leurs clients dans l’affaire Imam Ndao et Cie, poursuivis pour terrorisme au Sénégal. Les robes noires indiquent que le représentant du ministère public a distribué des peines. Non sans apporter la moindre preuve de son accusation.

Seul accusé à comparaître libre dans le cadre de cette affaire, Daouda Dieng a vu, hier, ses avocats défendre ses intérêts. A noter aussi que lors de ses réquisitions, le maître des poursuites avait demandé son acquittement. Pour réconforter le maître des poursuites dans son réquisitoire, Me Ahmed Sall a déclaré que « dès son arrestation, Daouda Dieng aurait pu être blanchi. Les éléments à charge sont inexistants contre lui. Il n’a rien à voir dans cette affaire, mais sa présence ici c’est parce qu’il connait Matar Diokhané. Ensuite, son petit frère a été le bras droit Matar Diokhané dans le cadre d’un enseignement coranique. Et cela n’est pas un délit ». Selon la robe noire, son client a été accablé parce que son frère est décédé au front. « Mais en matière pénale, on n’est responsable que pour son propre fait », a rappelé l’avocat, avant de renseigner que « cette traque contre les présumés terroristes a fait beaucoup de mal. Lorsque dans un pays tout part en vrille, lorsque la psychose gagne tout le monde, on s’attend à ce que la justice ait un peu de lucidité ». Me Domingo Dieng a pris la balle au rebond pour dire que « Daouda Dieng n’a jamais manipulé des fonds. Il n’a jamais été membre d’une association, n’a rien à faire dans cette procédure. Alors renvoyez-le des fins de la poursuite sans peine ni dépens ».

Me Baba Diop : « Ce parquet a ses objectifs définis certainement par l’Etat »

Par la suite, la parole a été donnée aux avocats de Mouhamadou Lamine Mballo alias Abu Zirkifli, qui risque la prison à vie. Et c’est Me Baba Diop qui a ouvert le bal en indiquant : « on est dans une globalisation de l’incrimination. En vérité, contre ce garçon, il n’y a aucune infraction pouvant asseoir les faits pour lesquels il est poursuivi. Il a pris le chemin de la Mauritanie pour aller apprendre le Coran. Après quelques années en Mauritanie, on est venu le chercher pour l’amener au Nigéria. Arrivé au Nigéria, on lui a fait subir des entrainements. On ne peut pas condamner une personne qui subit, on doit condamner une personne qui agit. II a subi des entrainements jusqu’à tomber malade ». Par ailleurs, l’avocat a indiqué : « notre législation ne nous permet pas de condamner une personne parce qu’il appartient à un réseau terroriste. Sauf en prouver qu’il a une entente entre cette personne en vue de commettre des actes de terroristes. Dans d’autres pays, ça existe. En Belgique, faire partie d’une association de terroristes est un crime. Leur législation le permet. ». Pour terminer sa plaidoirie, Me Baba Diop a ajouté : « vous ne verrez nulle part dans ce dossier que ce garçon a pris un bâton pour taper une personne. Alors, où est l’acte de terrorisme ? Ce parquet a ses objectifs définis certainement par l’Etat. L’Etat a ses intérêts autres que la justice. Acquittez ce garçon ne serait que justice ». A sa suite, Me Abdou Gningue a pris le micro pour demander aux juges de revoir l’ordonnance de renvoi. « Il faut faire preuve de discernement et motiver la décision. Je vous demanderai de rectifier l’ordonnance de renvoi. Rectifier l’ordonnance de renvoi, c’est de décoller le pseudonyme d’Abu Zirkifli que vous avez collé à Mouhamadou Lamine Mballo, puisque manifestement c’est une erreur. Ce garçon ne peut pas être le Abu Zirkifli dont on parle dans ce dossier ». S’adressant toujours au tribunal, Me Gningue a déclaré : « vous êtes les gardiens des libertés individuelles et collectives dans une république. Votre mission est constitutionnelle. Il vous appartient à vous, juges, de faire preuve de discernement. Le Code de procédure pénale modifiée contient de graves dérives contre les libertés individuelles et collectives. Nous faisons confiance. Je vous rend la parole en demandant d’acquitter ce garçon ».

Me Amadou Diallo : « aujourd’hui, leur réputation a été salie »

La parole est donnée, pour continuer, aux avocats de Boubacar Decol Ndiaye dont le maître des poursuites a requis l’acquittement. Me Samba Ameti, un des leurs, a déclaré que « Boubacar Decol Ndiaye est allé s’installer en Mauritanie pour gagner sa vie. Un beau jour, les policiers judicaires mauritaniens l’arrêtent, sans savoir pour quelle raison. Il a été transféré vers le Sénégal en compagnie de plusieurs autres Sénégalais. Les autorités mauritaniennes ont établi trois listes en disant qu’elles ont suffisamment de preuves concernant ces gens-là. Mais, Boubacar Decol Ndiaye ne figure sur aucune de ces trois listes. Il y a un acte terroriste qui a été commis non pas par ces accusés, mais contres ces personnes. C’est un crime grave, un attentat énorme contre les droits et les libertés de ces individus ». Son confrère de la défense, Me Amadou Diallo, a précisé qu’il est aussi constitué pour l’accusé Omar Keita dont le procureur a aussi requis l’acquittement. « Le Sénégal qui n’a jamais connu d’attentat terroriste, mais qui a reçu énormément de fonds, devait avoir son procès de terroriste. Un procès contre de présumés de terroristes où je n’ai vu aucune victime. Il n’y a aucune victime dans ce procès, alors qu’en général, des procès contre les terroristes sont organisés et dans la plupart de ces procès, il y a énormément de victimes et l’accusé est la personne la plus présente ». Il ajoute : « ces accusés (Decol Ndiaye et Omar Keita) ont souffert dans leur chair et dans leur âme. Leurs familles respectives ont souffert. Ils ont été arrêtés le 5 février 2015, transférés à Dakar et placés sous mandat de dépôt depuis le 22 février 2016. Ils ont été mis dans des conditions carcérales extrêmement difficiles. Aujourd’hui, leur réputation a été salie. Aujourd’hui, l’apparence dans certains milieux leur porte préjudice puisqu’ils sont étiquetés terroristes. Cela fait mal. On ne doit pas s’amuser avec la réputation des gens, on ne doit pas s’amuser avec la liberté des gens. Le maitre des poursuites a fait preuve d’une légèreté extraordinaire en ce qui les concerne». De leur côté, Mes Assane Dioma Ndiaye et Hilal ont abondé dans le même sens, soutenant qu’il n’y a pas de charges suffisantes contre leurs clients pour entrer en voie de condamnation.

Me Ibrahima Mbengue : « Je ne crois pas qu’ils peuvent s‘entourer de bombes »

Le Président du tribunal a aussi donné la parole à Me Ibrahima Mbengue, constitué pour le compte de l’accusé Ibrahima Mballo alias Abu Moussa et qui risque la perpétuité. « Pour rassurer le procureur, nous sommes contre les lanceurs de bombes et les tireurs de kalachnikov. Je regarde ces visages et nous sommes habitués à ces images. Je suis sûr que monsieur le président, vous les connaissez tous et vous êtes capable de connaître leur personnalité. Je ne crois pas qu’ils peuvent s‘entourer de bombes. Quand on veut mettre la vie d’une personne entre parenthèses, il faut le faire avec des preuves. Je demande à Monsieur le Procureur qu’est-ce qu’il reproche à mon client pour requérir la perpétuité », s’est-il interrogé. L’avocat pense que « le fait d’aller au Nigéria ne peut pas constituer une infraction. On ne parle pas de tentative dans ce dossier. J’ai comme l’impression que ce sont des gens qui ont posé des actes. (…) Quand j’ai épluché le dossier, je me suis dit que la montagne va accoucher d’une souris qui sera morte. On dit que le Sénégal va se retrouver à feu et à sang. Cela n’existe pas dans ce dossier. Mon client a quitté Kaolack pour aller au Nigéria. Est-ce que c’est un crime d’aller au Nigéria ? Ibrahima Mballo vous a dit qu’on m’a dit que je pouvais apprendre la charia au Nigéria et, si possible travailler. Il était parti pour faire l’hégire. Est-ce un délit oui ou non ? Vous croyez que ce monsieur qui était parti chercher sa « téranga » va s’entourer de bombes et mourir. Je vous demande de bien vouloir l’acquitter. Si vous estimez qu’il y’a une quelconque preuve, condamnez-le à vie ».

Me Ousseynou Fall : « Je ne vois pas les caractéristiques du tueur »

Le bal des plaidoiries s’est poursuivi dans l’après-midi et Me Ousseynou Fall, avocat de l’accusé Mor Mbaye Dème dont le procureur a demandé l’acquittement, a fait sa plaidoirie. « Voilà 2 ans et trois mois que Mor Mbaye Dème, menuisier de son état, est privé de sa liberté. Je tiens quand même à parler du cas de l’accusé. Cet individu a quitté le pays pour aller gagner honnêtement sa vie en Mauritanie, parce qu’il est marié et père de 3 enfants. Ce Mor Mbaye Dème qui comptait revenir avec beaucoup d’argent pour loger et nourrir sa famille, est revenu enchaîné, laissant derrière lui une famille meurtrie. Après 2 ans et trois mois de prison, le procureur vous demande de l’acquitter. Un peu de respect à ces pères de famille. Dans ce dossier, je ne serai pas très long parce qu’il n’y a rien à montrer. Ces individus n’ont pas des têtes de tueur. Je ne vois pas les caractéristiques du tueur. Ils ont seulement le tort d’être des musulmans. Nous sommes au mois de Ramadan et nous devons demander pardon à ces gens-là. Je ne vous demande pas de l’acquitter, mais de rendre justice », a dit Me Ousseynou Fall. Pour terminer, Me Ousseynou Gaye, constitué pour le compte de Mamadou Moustapha Mbaye pour qui le procureur a requis l’acquittement, a fait sa plaidoirie. « Depuis son arrestation, mon client me demande qu’est-ce qu’il fait là. Il a posé la question au doyen des juges qui a esquivé la question. Il ne connait personne parmi tous ceux qui comparaissent ici. C’est pourquoi, je pense que lui, personnellement, il répond à son statut qu’on lui a donné dans cette affaire. C’est le vrai cheveu dans la soupe. Il m’a fallu une loupe pour voir le nom de Mamadou Moustapha Mbaye dans l’ordonnance. C’est dans la dernière page qu’on demande son renvoi sans articuler. On lui reproche de ne pas venir au Sénégal pour apprendre le Coran. Ici on a des daaras qui ont de sales talibés qui puent aussi. Mais en Mauritanie oui. On a là-bas des madrassas et c’est ce qui l’a poussé à aller en Mauritanie. Il est allé là-bas avec sa famille. Vous pensez que quelqu’un qui veut faire le djihad va amener femme, enfant et bagages ? Il n’aime pas la violence. Donc, le procureur a bien fait de demander son acquittement », a-t-il dit.

Cheikh Moussa SARR