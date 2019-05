Avril 2019: 445 accidents dont 10 mortels

Les chiffres du mois d’avril la police à propos des accidents de la route ont été publiés. C’est ainsi que quatre-cent-cinquante-cinq (455) accidents ont été constatés, dont deux-cent-vingt-neuf (229) matériels, deux-cent-seize (216) corporels et dix (10 mortels). Onze mille quatre-vingt-dix (11.090) pièces afférentes à la conduite de véhicules ont été saisies et deux mille deux cent trente-trois (2233) mis en fourrière dont six cent quatre-vingt-cinq (685) véhicules, mille cinq cent quarante trois (1543) engins deux roues et cinq (05) calèches.