AWA MARIE COLL SECK « Il est prévu, bientôt, le recrutement de près de 200 sages-femmes » 

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, a annoncé, hier, lors du lancement du nouveau cadre stratégique national de planification familiale 2016-2020, le recrutement de près de 200 sages-femmes. Selon Awa Marie Coll Seck, les postes de santé du Sénégal seront bientôt tous dotés d’une sage-femme et d’un infirmier.

« Partout où il n’y avait pas de sage-femme, on en mettra, et là où il n’y avait pas d’infirmier, on en mettra, grâce à l’accompagnement de la coopération japonaise », a déclaré le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Awa Marie Coll lors du lancement du nouveau cadre stratégique national de planification familiale 2016-2020. Et d’ajouter, « Il est prévu bientôt le recrutement de près de 200 sages-femmes ». Par souci de transparence, elle invite les autorités de son département à utiliser les ressources humaines à bon escient. Grace à l’accompagnement de cette dite coopération, le ministre a annoncé que les postes de santé du Sénégal seront bientôt tous dotés d’une sage-femme et d’un infirmier. Satisfait de l’amélioration dans ce secteur, elle rappelle que pendant la mise en œuvre du premier cadre stratégique national, le Sénégal avait, pour la première fois de son histoire, recruté 500 sages-femmes en une seule fois. « Ça ne s’était jamais produit auparavant », dit –elle. Dans cette dynamique, l’installation de ces sages-femmes et infirmiers dans les postes de santé, souligne Awa Marie Coll Seck, est déjà planifiée pour être effective dans toutes les régions, sauf Thiès et Dakar. « Nous avons d’autres idées pour ces deux régions. Les autres étant les plus défavorisées », a-t-elle dit.

Concernant la mise en œuvre du cadre stratégique national de planification familiale, le ministre fait appel à tous les acteurs à se mobiliser pour permettre aux femmes de bien se prendre en charge et pouvoir gérer leur santé reproductive. Par ailleurs, elle dit que l’histoire de la planification familiale ne doit pas être seulement celle des femmes. « Nous devons faire valoir l’approche genre et impliquer les hommes dans le choix de la planification familiale de leurs épouses » a-t-elle encore dit. Le ministre de la Santé n’a pas manqué d’évoquer la possibilité de se projeter vers une Couverture universelle de la planification familiale, dans un futur lointain. « cela va être un objectif plus long, plus lointain, mais ça sera pour permettre à toutes les femmes d’avoir accès aux services et produits de planification familiale, et qu’elles puissent le faire en cas de besoin et arrêter, si le besoin ne se fait plus sentir », a-t-elle souligné. Selon Awa Marie Coll Seck, l’objectif de ce cadre stratégique est principalement de porter le taux de prévalence contraceptif (TPC) chez les femmes en union au Sénégal de 21,3% à 45%, mais aussi de réduire leurs besoins non satisfaits (BNS) de 23% à moins de 10%. « Mais je crois qu’en allant dans le sens de ce que nous nous sommes fixé comme objectif, dans ce nouveau plan, à savoir aller vers 45% à l’horizon 2020 pour que les besoins ne puissent plus être non satisfaits et non pris en charge » projette-t-elle.

Safiyatou Diouf