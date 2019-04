Awady: « Je me retrouve dans le discours de Sonko »

Le rappeur Didier Awadi ne cache pas son admiration pour le leader de Pastef. Connu comme étant très proche du discours de Thomas Sankara, il avoue avoir un penchant pour Ousmane Sonko qui prône « la rupture d’un système ».

« Il faut savoir que Thomas Sankara est Thomas Sankara et Ousmane Sonko est Ousmane Sonko. C’est vrai qu’il épouse, dans beaucoup de domaines, le discours de Sankara. Il parle de rupture et cela à l’air intéressant. En tout cas, je me retrouve dans beaucoup de ses discours. Maintenant le discours est une chose et la pratique en est une autre. Personne ne peut nier que beaucoup de jeunes se retrouvent dans les discours de Sonko surtout sur la question de la rupture », dit-il dans un entretien accordé à L’As..