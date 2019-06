Aya Nakamura en bikini jaune ultra sexy

Comme chaque été, nous allons avoir droit aux plus beaux clichés souvenirs de vacances de nos amies les célébrités. Si Sylvie Tellier et Rachel Legrain Trapani ont ouvert le bal en prenant la pose en maillot de bain, c’est au tour d’Aya Nakamura de se dévoiler dans un bikini très très sexy ! En vacances au soleil, la chanteuse n’a pas hésité à partager un moment de détente au bord de l’eau.

Ce dimanche 16 juin 2019, l’interprète de Djadja a en effet gratifié ses nombreux fans de plusieurs vidéos en story Instagram et d’un joli post. Sur la photo en question, Aya apparaît debout dans une eau turquoise et moulée dans un bikini jaune fluo. Un cliché façon carte postale dans un décor plus que paradisiaque.

De quoi ravir ses millions d’abonnés qui se sont empressés de saluer sa beauté, son assurance et sa féminité en postant de nombreux commentaires élogieux sous la photo : “T”es la plus bonne de mes copines” , “Je rêve d’avoir d’une femme comme toi” , “Body on fleek you know ? La plus bonne bonne de nos copines” , “Beautiful” , ” elle est incroyable” ou encore “Le cooorps je valide” et “Tu es une bombe meuf j’adore une vrai femme avec tout ce qu’il faut là où il faut rien à voir avec les clichés de la mode trop canon.”

Et surtout, nombreux sont les abonnés à s’être demandé sur quelle plage la photo a été prise au regard de la beauté de l’endroit. Aya Nakamura n’a quant à elle pas préciser en légende et n’a pas identifié de lieu précis en publiant son cliché…