La RDC est une bonne équipe avec un jeu intérieur très présent. Une analyse de Aya Traoré qui avance que le jeu était très difficile contre la RD CONGO. » Il y a eu des changements de score à un moment donné. On s’est battu, on est resté agressive et le résultat final c’était de gagner « , a expliqué la capitaine des lionnes.

Il ne reste plus qu’à se concentrer et savoir que tous les matches seront presque difficiles, a-t-elle rajouté.