Aziz Ndiaye se mêle au duel Gaston-Luc Nicolaï pour le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lô. Et l’homme d’affaires prend position pour son Gaston. « Luc Nicolaï joue au briseur de ménage, mais ça ne passera pas », déclare-t-il dans L’Observateur. Selon lui, « Modou Lo ne peut plus reculer » après avoir parlé et acté les choses avec Gaston Mbengue.