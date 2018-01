Baba Diao lance la banque Outarde

Le Sénégal s’enrichit d’un nouvel établissement. Il s’agit de la banque Outarde lancée par le puissant homme d’affaires, Abdoulaye Diao, dit Baba Diao Itoc. Ce dernier, après avoir fait fortune dans le pétrole au point d’être dénommé «roi du pétrole» avec sa société Itoc a décidé de se lancer dans l’espace bancaire. Ce, pour soutenir les petits entrepreneurs. En effet, la dernière née des banques au Sénégal va s’activer dans le financement des petites et moyennes entreprises (Pme) et les petites et moyennes industries (Pmi) dans l’agriculture et l’élevage. Ainsi, la banque Outarde, va permettre aux dirigeants des Pme et Pmi de développer leurs activités en mettant à leur disposition des financements. La banque Outarde a été ouverte, hier, au 20 Boulevard de la République, un an après avoir obtenu son agrément. Elle sera dirigée par Olivier Santi, un ancien patron de Bnp Paribas- Genève, même si le capital est majoritairement sénégalais. Bon vent !