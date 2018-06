Un an de travail réduit à néant. C’est le bilan du cambriolage subi hier nuit, par le musicien Baba Hamdy à son domicile à Sacré Cœur 3. Le vol s’est déroulé « sans infraction », selon la victime, qui s’est constituée à SeneWeb. « On a emporté mon sac qui faisait les 3 disques dur de toute l’émission ‘Senegal Best Voice’ dont la pub est en train de passer sur la Sen Tv », indique Baba Hamdy. Qui pronostique : « On m’a sûrement suivi. C’est un an de travail qui s’est envolé. »