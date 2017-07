BABA TANDIAN « SCEPTIQUE » QUANT AUX CAPACITÉS DU SÉNÉGAL DE CO-ORGANISER L’AFROBASKET 2017

L’ancien président de la Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB), Baba Tandian, s’est dit « sceptique’’ quant aux capacités du Sénégal de co-organiser avec la Tunisie le championnat d’Afrique de basket (Afrobasket) masculin prévu en septembre.

« Je suis vraiment sceptique, une compétition comme l’Afrobasket, on le prépare sur 3-4 ans pas sur 2 mois », a estimé M. Tandian, invité lundi de la tranche matinale de la radio privée RFM.

« Nous n’avons pas de salle aux normes et d’ici septembre, c’est-à-dire dans deux mois, il sera difficile de mettre la salle Marius Ndiaye aux normes internationales », a-t-il dit.

Baba Tandian rappelle que Marius Ndiaye « manque pratiquement de tout », ajoutant que ni le parquet, ni la toiture de ce stade « ne sont aux praticables pour une compétition » comme l’Afrobasket.

« Je veux voir et entendre le président de la Fédération (Babacar Ndiaye) pour avoir une idée plus exacte. Et il serait suicidaire de pousser l’Etat dans un gouffre sans fond », a dit l’ancien président de la FSBB dans un entretien en wolof.

Rappelant que la FIBA Afrique (l’instance dirigeante du basket africain) lui a refusé l’organisation d’un Afrobasket, il y a 3 à 4 ans, il a fait part de son étonnement de voir la même instance accepter quelques années plus tard ce qu’elle lui avait refusé.

« Je veux vraiment qu’on éclaire ma lanterne », a insisté l’homme d’affaires, estimant que le coût financier d’une co-organisation atteindra « un minimum d’un milliard et demi » de francs CFA.

L’Angola a renoncé à organiser l’Afrobasket après s’y être engagé suite au désistement du Congo, qui a invoqué des soucis financiers.

Les autorités angolaises ont de leur de leur côté motivé leur décision de renoncer à abriter cette compétition par la tenue d’élections législatives.

« On peut évoquer les mêmes raisons puisqu’on organisera les législatives en juillet ici », a avancé Baba Tandian.

La Fédération sénégalaise de basket avait annoncé samedi la décision de la Fiba Afrique de confier l’organisation de l’Afrobasket masculin 2017 à la Tunisie et au Sénégal.

Sur le plan pratique, « les deux pays vont accueillir les matchs de deux poules de quatre équipes chacune, pour la première phase de la compétition, une phase prévue du 8 au 10 septembre ».

« Ensuite, la deuxième phase aura lieu en Tunisie, du 14 au 16 septembre », précisait l’instance dirigeante du basket national dans un communiqué.