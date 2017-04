BABACAR GAYE SUR L’APPEL DU PRESIDENT SALL AUX LIBÉRAUX “ Macky s’est trompé de lieu, de moment et d’interlocuteurs…”

Porte-parole du Parti démocratique sénégalais (Pds), Babacar Gaye a été, samedi dernier, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, il est largement revenu sur l’appel lancé par le Président Sall aux libéraux à venir le rejoindre dans ce qu’il est en train de faire. Selon lui, le Président Macky Sall s’est trompé de lieu, de moment et surtout d’interlocuteurs.

‘’Une démocratie a besoin d’une opposition forte’’

“C’est légitime pour un Président de la République de chercher à rassembler autour de sa personne. Ce qui, de mon point de vue, ne devrait pas être conforme avec l’esprit de la démocratie et les valeurs de la République que nous partageons. Un Etat de droit, une République, une démocratie, a besoin d’une opposition forte. Le Pds incarne cette opposition. D’abord pour son expérience politique, ensuite par notre représentativité à l’échelle nationale et internationale. Sous ce rapport, j’estime que le Président Macky Sall s’est trompé de lieu, de moment et surtout d’interlocuteurs. Je ne pense pas que des funérailles ou des présentations de condoléances à un ami devraient être le moment idéal pour faire dans l’émotion. Je précise que je n’étais pas sur place, mais quand j’ai appris ce que le Président Sall a dit lors des prières qui avaient été consacrées à la maman de Samuel Sarr, paix à son âme. Il a insisté sur ses relations personnelles avec notre frère Samuel Sarr. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de présenter Samuel Sarr comme étant celui qui, au moment où nous étions en train de combattre ce que faisait le Président Sall et que nous considérons comme un acharnement contre nos principaux responsables, jouait underground des rôles dans le sens d’apaiser les relations qu’il y avait”

‘’Samuel a été emprisonné pour offense au Chef de l’Etat’’

“ C’est là le paradoxe. Certainement c’est après sa sortie de prison que Samuel Sarr est devenu fréquentable. Donc, j’estime encore une fois qu’il s’est trompé de moment. Car, les prières qui avaient été consacrées à la maman de Samuel, ne devraient pas être un moment pour faire de la politique et de la propagande. On a l’impression que le Président Sall jouait le rôle du chef de propagande de l’Apr. Ensuite, je pense que le lieu était très mal choisi pour s’adresser au principal parti de l’opposition. Enfin, il se trompe d’interlocuteur parce que je ne pense pas que ceux qui étaient là-bas ou ceux à qui étaient destinés ces déclarations, étaient habilités à engager le Parti démocratique sénégalais dans une perspective de rejoindre le Président de la République. Ce n’est pas notre tasse de thé. Nous sommes en train de nous battre pour d’abord gagner les élections législatives, ensuite assurer l’alternance démocratique en 2019 pour l’envoyer lui dans l’opposition. Sous ce rapport, les seules personnes habilitées à recevoir ces types de déclarations venant du Président Macky Sall, c’est d’abord le secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade, qui n’a mandaté personne pour parler en son nom. Sinon peut-être le candidat du parti, Karim Wade qui, continue à préparer sa participation à l’élection présidentielle 2019. Ce serait un moyen de transmettre ces désidératas à qui de droit. Mais je ne peux pas moi être l’interlocuteur du Président Macky Sall”.

‘’Le Président choisit ses amis au sein du Pds”

“Si le Président Sall souhaite une coopération politique dans le cadre d’une démocratie apaisée, il sait par où passer pour enclencher un processus. Encore qu’aujourd’hui, le Pds n’est pas seul dans l’échiquier politique. Le Pds partage un projet alternatif avec d’autres forces dans le cadre du Manko et du front patriotique. Je vois mal comment le Président Macky Sall pourrait extraire notre parti de ce cadre de gouvernance politique pour essayer d’amadouer certains d’entre nous. Peut-être que c’est ça le dessein. Le dessein c’est que certainement des membres du parti pourraient répondre au chant du cygne. C’est peut-être de bonne guerre qu’il cherche à récupérer nos frères (les exclus du Pds : ndlr) qui, de mon point de vue, continuent d’être pour nous des amis et des hommes politiques avec qui nous pouvons partager beaucoup de choses. En tout cas, c’est ma conviction personnelle. C’est peut-être l’occasion pour Macky Sall de s’adresser à ses amis à lui, qu’il ne rencontre qu’à ces occasions, qu’il estime aujourd’hui devoir embrigader dans son projet. Je ne pense pas que Souleymane Ndéné Ndiaye à qui il s’adresse et qui a un projet alternatif pour gouverner ce pays, puisse d’abord laisser ses amis, cracher sur ses convictions personnelles, pour ensuite dire que Macky est mon ami, on a partagé une chambre à l’université. Ce que je regrette, c’est pourquoi il ne l’a pas fait avec Oumar Sarr qui a perdu son frère. Et Oumar Sarr est le secrétaire général adjoint du parti. On a l’impression que le Président choisit ses amis au sein du Pds”.

‘’5 ans durant, Macky a cherché à nous humilier’’

“ Il comprend qu’il a échoué dans sa politique criminelle contre le Pds. 5 ans durant, il a cherché à nous humilier. D’abord le secrétaire général national du parti qu’il a traité de voleur de tapis, ensuite son fils qu’il a emprisonné, puis tous les responsables du Pds qui avaient été empêchés de sortir du territoire et qui font objet de harcèlement par la justice du Président Sall. Si après tout cela il trouve le moyen de demander pardon, c’est parce que quelque part il se sent un peu mal à l’aise par rapport à lui-même, par rapport à l’éthique politique, par rapport à ce projet politique que les Sénégalais avaient sanctionné le 25 mars en l’élisant de manière aussi majoritaire à la magistrature suprême. Il faut qu’il incarne le rôle qu’est le sien. Le Président Sall a besoin de comprendre qu’il est le Président de la République. Il n’a pas besoin à demander à ce qu’on le reconnaisse comme Président de la République. Sur ce, il a une responsabilité historique en tant que “jeune” de réformer profondément la société sénégalaise. On ne lui demande pas à regretter les mauvais actes qu’il a posés jusqu’à maintenant. Nous avons les moyens politiques de corriger ses erreurs. Les Sénégalais qui ont senti que le Président Sall a beaucoup dévié de son projet initial, vont en tirer toutes les conséquences en le sanctionnant lors des législatives et lors de la présidentielle”.

Cheikh Moussa SARR