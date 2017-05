BABER GANO, MINISTRE MALIEN DES TRANSPORTS «Nous sommes satisfaits du choix que nous avons porté sur le PAD»

En visite, hier, au Port autonome de Dakar, le ministre malien des Transports a montré sa satisfaction sur les faveurs que le Port de Dakar accorde aux Maliens. Cependant, M. Baber Gano a attiré l’attention de Cheikh Kanté sur le fait que l’espace qui leur a été donné pour le parking est exigu. Sur ce, il demande un espace beaucoup plus grand.

Dans le cadre des bonnes relations déjà existantes dans la coopération entre le Mali et le Sénégal, le ministre malien des Transports a rendu visite, hier, au Docteur Cheikh Kanté, Dg du Port autonome de Dakar. M. Baber Gano a renseigné avoir été plusieurs fois saisi par ses services pour solliciter que cette première visite soit destinée au Port de Dakar, au vu de la position stratégique qu’il occupe aujourd’hui pour l’exportation et l’importation de produits maliens. « Ma visite s’inscrit dans ce cadre-là parce que nous avons été investis de cette mission gouvernementale par le Président IBK depuis seulement un mois. Parmi les axes prioritaires que le Président nous a signés en terme de lettre de mission, figure le programme des urgences sociales. La réalisation des urgences sociales dans notre secteur, c’est d’abord le secteur du transport », a-t-il dit. Avant de continuer : « agir le plus rapidement possible pour qu’il n’y ait aucune souffrance au niveau des ports par rapport à l’évacuation des produits. Le taux d’importation et d’exportation qui nous a été aujourd’hui signalé par les images, montre qu’on est à 65% du taux d’importation et d’exportation des produits maliens en destination du Mali ou vers Dakar. La réalisation de ce programme d’urgence sociale nous a obligé à faire cet honneur, c’est-à-dire la première visite de notre département ».

Par ailleurs, le ministre malien des Transports a soutenu que la coopération des pays dans le domaine maritime a permis au Mali de contourner beaucoup d’obstacles. Selon lui, les opérateurs économiques du Mali se sentent bien à Dakar et leurs produits sont aussi en sécurité. « Si aujourd’hui, le Sénégal a gagné le prix du meilleur port africain, ce n’est pas ex-nihilo», dit-il. Avant d’ajouter à l’endroit du DG du PAD : «Nous sommes fiers des prestations et de toutes les faveurs que vous nous accordez. Sans oublier qu’il y a encore quelques efforts à nous consentir. Vous nous avez donné un espace pour un parking, mais ce parking nous paraît un peu exigu pour nos prestations. Nous sommes en train de l’utiliser, mais on a des problèmes avec nos véhicules. » Nous souhaiterions avoir un espace beaucoup plus étendu. C’est une demande que nous portons à votre connaissance », a-t-il demandé au Dg du Port de Dakar.

Cheikh Moussa SARR