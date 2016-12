Bac 2016- Le Directeur de l’office du Bac a présenté les résultats

0

Le Directeur de l’office du Bac a fait face à la presse hier pour la présentation des résultats du baccalauréat 2016. Il y a eu 54571 admis sur 153 452 candidats, a indiqué Babou Diakham. Qui informe que le taux de réussite, 36,5%, a connu une hausse de 5,5% par rapport à 2015. Cette année, «Mariama BA est sortie meilleur établissement, tandis que l’Institut islamique de Koki occupe la quatrième place», a-t-il annoncé. «Le nombre de Bacheliers a augmenté de 23,3% par rapport à 2015, et le total des mentions a fait un bond de 44% », a déclaré le Directeur de l’office du Bac. Babou Diakham d’indiquer que «Le privé confessionnel est comme d’habitude le secteur le plus performant avec un taux de réussite qui dépasse les 75%». Poursuivant, il a ajouté que «Par rapport à 2015, une augmentation du taux de réussite de 5,5% a été notée et elle touche l’ensemble des secteurs et des académies».

«Au niveau des séries, nous avons enregistré ce que nous appelons la tyrannie des séries littéraires par rapport à l’ensemble. En 2016, 74% des admis était de la série littéraire», a précisé le Directeur de l’Office du bac. Pour plus de précisions, Babou Diakham n’a pas hésité à entrer dans les détails des résultats : «les -20 ans qui représentent 14% des effectifs, représentent 21,9% des admis. Et, la totalité des mentions très bien est de 90,9% et 69,5 % des mentions bien». Avant de souligner que «les filles sont beaucoup plus nombreuses dans les séries littéraires à l’inscription, mais également à l’admission : 82,2% se retrouvent dans les séries littéraires et au niveau de l’admission, 76%». S’agissant des critères d’excellence, il a précisé qu’ils se sont basés sur les «847 établissements de l’année dernière : 311 du public, 420 du privé laïc et 17 du privé confessionnel et 99 des établissements qui n’ont pas d’autorisations ou dans le cadre de la candidature individuelle».