BAC 2017 : LES CANDIDATS INVITÉS À RESPECTER LE DÉLAI D’INSCRIPTION

Le directeur de l’Office du baccalauréat, Babou Diaham, a invité, les candidats et les parents d’élèves à respecter le délai d’inscription à la session 2017 du baccalauréat, fixé cette année pour la période du 2 novembre 2016 au 16 janvier 2017.S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Diaham a beaucoup insisté sur le respect de ce calendrier, prévenant qu’il n’y a aura pas de prolongation pour les candidats individuels.Selon lui, la session 2017 est marquée par une plus grande implication des inspections d’académies. « Les responsables des bureaux enseignement secondaire ont été sollicités pour la distribution des formulaires d’inscription aux établissements et également le suivi des inscriptions au sein de leur académie », a-t-il indiqué.M. Diaham a aussi dit que les inscriptions des candidats individuels de l’académie de Dakar ont été transférées au Centre académique d’orientation scolaire et professionnelle (CAOSP).

Il a rappelé que les inscriptions seront reçues au niveau des établissements pour les candidats officiels ou les candidats individuels encadrés. « Pour les candidats non encadrés, ils doivent s’adresser au CAOSP de la région du centre d’examen choisi », a-t-il dit.Pour cette année, déclare-t-il, aucune inscription ne se fera directement à l’Office du Bac. »Pour les établissements privés, une vigilance est requise. Chaque année, nous rencontrons des difficultés avec certains chargés des examens des établissements privés qui ne déposent pas à temps ou pas du tout les dossiers de candidature », a-t-il fait remarquer. Il a demandé aux établissements privés qui n’ont pas reçu leur arrêté d’ouverture de prendre contact dans les meilleurs délais avec l’Office du bac.