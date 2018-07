Bac 2018: Les premiers résultats tombent

Les résultats du premier tour du baccalauréat général 2018 commencent à tomber comme des gouttes d’eaux à Dakar et à Sédhiou. Le lycée Maurice De Lafosse, l’un des centres d’examen à Dakar, a livré ses premiers résultats. Deux jurys (12 et 22) ont délibéré ce lundi dans la matinée. Pour la série L2, sur les 259 candidats, 76 sont admis d’office avec une (1) mention bien et plus de 15 mentions assez bien. 107 candidats sont autorisés à passer le second tour des examens, soit un taux d’admissibilité de 70%. A Thiès, les résultats provisoires sont tombés au lycée Ahmadou Ndack Seck de Thiès où 124 élèves ont été exclus lors des anticipés de philosophie pour détention illégale de téléphones portables. Ainsi, au niveau du jury 1089, sur 293 candidats, 47 ont été déclarés admis et 68 vont devoir subir les épreuves du second tour. En L’1, 17 candidats se sont présentés, au final 2 ont obtenu leurs sésames au premier tour et 3 candidats vont faire le second tour. Au jury 1090, en L’1 sur les 68 candidats, 9 admis ont été enregistrés et 16 admissibles. S’agissant de la série L2, au total 248 candidats ont été enregistrés parmi eux, il y a 34 d’office et 49 admissibles soit respectivement un pourcentage de 34 et 37%. Et pour le jury 1091, sur les 360 candidats qui ont composé, il y a 37 admis et 88 admissibles.