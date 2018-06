Bac 2018: Le téléphone portable banni

Le téléphone portable sera interdit dans les centres d’examen. Et tout candidat pris en possession d’un téléphone portable au moment du déroulement des épreuves du baccalauréat sera traduit en conseil de discipline. L’avertissement est du Directeur de l’Office du baccalauréat, Socé Ndiaye. « On a constaté que 100% des fraudes à l’examen du bac ont eu lieu avec l’usage du téléphone portable. (…) Tout candidat trouvé en possession de cet outil, même en panne ou éteint, sera sanctionné et traduit en conseil disciplinaire », a déclaré M. Ndiaye. Cette sanction sera appliquée « dans toute sa rigueur », a-t-il soutenu lors d’une conférence de presse, à presque trois semaines du démarrage de l’examen du baccalauréat général, le 17 juillet.