Bac à Kédougou: 1371 candidats ont démarré les épreuves du 1er tour

Ils sont 1371 candidats à plancher sur les épreuves du Baccalauréat, session normale Juillet 2018, premier diplôme qui ouvrira les portes de l’enseignement supérieur. Ces candidats sont répartis dans huit centres répartis ainsi qu’il suit : cinq centres principaux (Lycée Maciré Ba, Lycée Technique Industriel Minier de Kédougou, le Lycée Commune 1, le Lycée de Salémata et le Lycée de Saraya), et trois centres secondaires (Lycée de Mako, Lycée de Bandafassi et le Lycée de Fongolimbi).

Le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, monsieur Jean Paul Malick Faye, à la tête d’une forte délégation, a effectué le mardi 17 juillet 2018, date de démarrage des épreuves, la traditionnelle visite dans les trois centres principaux de la commune où sont logés les jurys 920, 921 et 922. Cette visite leur a permis de constater des dispositions nécessaires prises par les autorités académiques pour accueillir les candidats. M. Mamadou Lamine Ly, Inspecteur d’académie de Kédougou, renseigne que « les trois grands centres de l’Académie visités nous donnent entière satisfaction car toutes les conditions étaient réunies pour le bon déroulement des épreuves ». Le patron de l’éducation est aussi revenu sur le faible taux de participation des filles à l’examen du bac. Mais, dira-t-il « avec l’appui des partenaires comme Aide et action, Unicef et d’autres, nous pouvons renverser la tendance ». Le gouverneur adjoint chargé des affaires administratives, très content des dispositions prises par les autorités académiques, se dit rassuré des conditions dans lesquelles l’examen est organisé. Non sans rappeler le respect strict des dispositions prises par l’Office du Baccalauréat cette année concernant l’utilisation interdite des téléphones dans les centres d’examen, tant du côté du personnel administratif que du côté des candidats.

Papis Nimbaly Barro (Correspondant à Kédougou)