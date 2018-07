Bac Linguère: 1422 candidats inscrits, 31 absents

Au total, ils sont 1422 candidats à chercher leur premier diplôme universitaire dans le département de Linguère.

L’examen du baccalauréat général a démarré depuis le mardi 17 juillet 2018. Le département de Linguère compte 1422 candidats répartis dans les séries L’, L’1, L2, S2 et S2A. Les autorités scolaires ont constaté, lors de leur tournée dans les différents centres, un bon déroulement des épreuves.

D’après les différents chefs de centres, toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l’examen. Les surveillants, les candidats et les éléments chargés de la sécurité ont répondu à l’appel, aucun couac n’est pour le moment noté. Seulement 31 absences ont été relevées dans les centres de la localité. Jusqu’ici, aucun candidat n’a été exclu pour usage ou port de téléphone portable.

Sur le plan statistique, on peut noter que la ville de Linguère compte deux jurys (727 et 728) logés au Lycée Alboury Ndiaye, avec 618 candidats. Dahra comprend trois jurys (724, 725 et 726), avec 513 candidats au Lycée Daouda Sow et 291 au Nouveau Lycée ex-CEM1 Dahra.

Samba Khary Ndiaye Linguère