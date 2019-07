Bac, meurtre de Henri: Les confessions de Henriette

Après avoir décroché son bac à l’issue des épreuves du second tour, l’ex-détenue de la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel, l’élève Henriette Sambou explique son séjour carcéral, sa préparation du bac en prison.

« Quand on m’a déférée, j’avais emporté mes cahiers afin de pouvoirs réviser. Toutes les deux semaines, mes professeurs faisaient photocopier les cours et les remettaient à mes camarades de classe lorsqu’ils venaient me rendre visite en prison », a confié la nouvelle bachelière à L’Observateur.

Elle indique avoir même fait les anticipées de la philosophie alors qu’elle était en détention.« Lors de l’épreuve anticipée de philosophie, je suis entrée en salle pour faire l’examen et je suis retournée en prison dès que j’ai terminé », a ajouté l’élève.

Henriette Sambou exprime ses regrets d’avoir ôté la vie de Henry Ndiaye. Et depuis, elle ne cesse de prier pour le repos l’âme de ce dernier. « Même quand j’étais en prison, il était le premier pour qui je formulais des prières parce qu’il n’était pas uniquement mon ami, mais il était mon oncle. Et je continue de le faire », rassure-t-elle. Dans l’avenir, Henriette Sambou voudrait travailler dans le domaine humanitaire ce, dit-elle, afin de pouvoir venir en aide à ceux qui en ont besoin.