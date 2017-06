Bac technique 2017 à Tamba : 10 admis d’office enregistrés au premier tour

Le Soleil- Les résultats du baccalauréat technique de la session 2017 de la série G sont tombés le 18 juin 2017. Au Centre principal de Kédougou, 10 candidats du centre secondaire de Tambacounda qui présentait 27 candidats, dont 7 individuels, ont été déclarés admis et 8 autorisés à subir les épreuves du second tour. En plus, 2 mentions « Assez Bien » ont été attribuées dans ce centre, dont 1 pour les candidats individuels. Sur les 10 admis d’office, 6 sont du lycée de formation technique et 4 des candidats individuels. Pour l’ensemble du centre principal de Kédougou, 15 admis (Série G) ont été déclarés. Les 10 sont issus du centre secondaire de Tambacounda. Le lycée de Kédougou n’a eu que 5 admis sur une soixantaine de candidats présentés.

Pape Demba SIDIBE