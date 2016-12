Baccalauréat 2016:Mariama Ba enregistre les meilleurs résultats

0

La Maison d’éducation Mariama Bâ de Gorée est l’établissement scolaire qui a enregistré les meilleurs résultats au baccalauréat 2016 avec un indice d’excellence de 346,7, a révélé, mercredi à Dakar, le directeur de l’Office du baccalauréat, Babou Diaham. S’exprimant lors d’une conférence de presse, M. Diaham a indiqué que cette école pour filles est suivie de l’Institut Notre-Dame de Dakar qui a enregistré un indice de 267,1 et du Prytanée militaire Charles Tchororé de Saint-Louis avec 219,4.Selon lui, les établissements sont classés suivant l’excellence des résultats des candidats au baccalauréat en utilisant l’indice d’excellence. »Cet indice est transparent et facile à calculer à partir des paramètres disponibles à l’Office du baccalauréat et au niveau des établissements », a-t-il dit.

Babou Diaham explique que le principe retenu est de calculer pour 100 candidats représentés par l’établissement, le nombre de points utiles (total des points obtenus par ceux qui sont admis) sur la base des mentions. »Une mention passable vaut un point, une mention assez bien 3 points, une mention bien 5 points et une mention très bien 7 points », a-t-il expliqué, signalant que le classement a concerné 847 établissements qui ont un effectif inférieur ou égal à 100 candidats.