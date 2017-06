BACCALAUREAT TECHNIQUE 2017- DEMARRAGE DES EPREUVES

Les épreuves du baccalauréat technique ont démarré hier, lundi 12 juin, sur toute l’étendue du territoire national. Les mathématiques et la mécanique ont été les matières soumises à la réflexion des candidats en ce premier jour. En attendant une communication de l’Office du Bac sur le nombre de potaches de séries techniques tentant de décrocher le premier diplôme universitaire, le nombre de jurys et les centres, les résultats de la dernière session ont enregistré un taux de réussite de 1 660 admis, soit 43,5%, sur un effectif de 4 165 candidats.

L’édition 2016 prend une courbe ascendante comparée aux précédentes années. Le Bac technique a enregistré régulièrement 49,8% en 2014, 44,8% en 2015 et 43,5% en 2016.

Pour le Bac général, ils sont 147 607 candidats (71.957 filles et 75.650 garçons) répartis dans 475 jurys et 350 centres approximativement, qui ont planché mercredi dernier sur les épreuves d’anticipées de philosophie qui ont connu des fuites. Malgré une politique de promotion des Sciences, les candidats en série L sont encore plus nombreux. Ils sont 120.221 potaches contre 27.386 en série S. Après les épreuves anticipées de philosophie du 7 juin, le démarrage effectif du baccalauréat général est retenu pour le 4 juillet.

Sud quotidien