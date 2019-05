Bactéries, virus et champignons : comment ils peuvent aider à embellir notre peau

Les chercheurs tentent de « dompter » les microbes vivant sur notre surface cutanée. Ils pourraient nous aider à combattre le vieillissement ou l’eczéma.

Grâce à l’étude du microbiome, soit les milliards de bactéries, virus et champignons qui vivent à la surface de notre corps, les chercheurs espèrent bien trouver des moyens efficaces permettant de lutter contre les allergies, les effets de la pollution ainsi que les marques de l’avancée en âge. Une tâche colossale puisqu’on compte environ 1 million de microbes par centimètre carré.

Les bactéries représentent 75 à 80 % de cet ensemble composé, selon les dernières évaluations, de 1 000 espèces différentes. Pour compliquer le travail des scientifiques, chaque personne a son propre microbiome, qui est influencé par son origine ethnique, son âge, son entourage proche, son alimentation, son mode de vie, le climat, la prise d’antibiotiques ou encore l’exposition aux rayonnements solaires.

« Notre peau est un écosystème »

L’étude du microbiome humain a véritablement commencé en 2007, aux États-Unis, lorsque le National Institute of Health a lancé le Human Microbiome Project. Ce projet ambitieux consistait à séquencer le génome de tous les microorganismes vivant habituellement à l’intérieur et à la surface de notre corps pour comprendre leur influence et leur rôle sur la santé humaine. Aujourd’hui, grâce aux considérables progrès technologiques réalisés dans le séquençage génétique à haut débit, on accède à l’ensemble de ces espèces et on peut décrire cet univers bactérien de manière qualitative (famille, genre, espèce de bactéries) et quantitative (pourcentage des différentes bactéries présentes).

« Notre peau est un écosystème et son équilibre est garant de notre santé et de notre bien-être », a rappelé Luc Aguilar, biologiste, directeur de la recherche biologique et clinique du groupe L’Oréal, au cours d’une conférence de presse donnée mardi dans la cadre de l’exposition « Dans ma peau », à Paris. « Aujourd’hui, on sait faire la différence entre la microflore d’une personne jeune et d’une personne âgée, car cette signature se modifie au fil des événements de la vie. »