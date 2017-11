Bafana-Bafana contre Lion cet après midi Le Sénégal si près de Russie 2018

En tête de son Groupe, le Sénégal reste pourtant sous la menace de l’Afrique du Sud, et devra au moins ramener un point pour valider son billet direct pour le Mondial-2018.

Et maintenant, finir le travail. Les Lions de la Téranga ont fait le plus dur en allant battre le Cap-Vert (0.2). Il s’agirait de ne pas tout gâcher, demain après-midi, face à l’Afrique du Sud dans l’avant dernier match des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. A la quête d’un petit point, les protégés d’Aliou Cissé ont leur destin entre leurs mains afin de valider leur billet pour la Russie l’été prochain. Un match nul leur assurerait une deuxième participation à un Mondial, alors qu’avec une défaite, ils seraient obligés d’assurer la qualif’ à Dakar. Avec l’incertitude que cela comporte. Un succès ou nul donc clôturerait également de la meilleure des manières une campagne pas toujours très convaincante que les Lions du Sénégal auraient dû boucler plus tôt au regard de la composition de l’équipe et même de leur groupe. Mais ils ont joué à se faire peur par suffisance ou par manque d’efficacité et d’inspiration offensive. La faute aussi à une absence d’un fond de jeu devenue aussi criante qu’inquiétante.

Mouhamadou BA